دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحديث مُنتظر لـ لعبة التزلج على الجليد Grand Mountain Adventure

في العام الماضي، ظهرت أول نسخة معاينة “تجريبية” لـ لعبة Grand Mountain Adventure وهي لعبة تزلج على الجليد تستحق التجربة والتحميل بكل تأكيد.

بعد ذلك، وتحديدًا في شهر مارس من العام الحالي، تم إطلاق اللعبة وبشكل رسمي على متجر جوجل بلاي.

وقد حصلت اللعبة على اهتمام واسع وتصنيف قوي 4.4 نجوم، وهذا ما إذا دلّ يدُل على نجاح اللعبة.

على أي حال، هناك تحديث قادم للعبة ومن الطبيعي أن نقول عليه “تحديث مُنتظر”. حيث قام أحد المطورين على منصة “Reddit” بتوضيح جزء بسيط من التحديث القادم، والذي فيه سيتم زيادة مغامرة التزلج، وكذلك إضافة بعض الجبال والمعوقات الجديدة.

Next week we hope to get out a press release with the launch date and some more info, but until then I recorded some clips!Don't forget that our beta in Play Store has been updated a lot last week:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toppluva.grandmountain Publiée par Grand Mountain Adventure sur Samedi 9 mars 2019

حيث أعلاه وعبر الفيديو الأوّل يوضّح الإصدار الحالي، أم الفيديو الثاني فهو للتحديث المرتقب للعبة Grand Mountain Adventure ، وعلى الرغم من أنه مقطع قصير إلّا أنه يجب أن يُقدّم فكرة عما هو متوقع.

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من ناحيته وحتى هذه اللحظة، لم يتوفّر لدينا أي تاريخ بعينه لموعد إطلاق التحديث على أندرويد.

ولكن هناك احتمال أن يتلقى مستخدمي أندرويد التحديث، في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق اللعبة على نظام iOS.

أخيرًا، بمجرد إطلاق التحديث نحن متأكدون بأنها ستكون لعبة مُفضّلة للجميع، كونها لعبة تنافسية تتضمن تحديات مختلفة.

وإذا كنت ترغب حاليًا تجربتها، فهي متاحة بالفعل على متجر جوجل بلاي مجّانًا، على أن تدعم بعض عناصر الشراء الداخلية.

تحميل لعبة Grand Mountain Adventure على أندرويد.

المصدر

التدوينة تحديث مُنتظر للعبة التزلج على الجليد Grand Mountain Adventure ظهرت أولاً على عالم التقنية.