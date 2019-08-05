نائب ليبي: مقتل 20 في قصف لطيران حفتر جنوبي ليبيا

ليبيا / الخليج 365
قال نائب في البرلمان الليبي إن 20 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين، مساء الأحد، جراء قصف شنه الطيران التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة "مرزق"، جنوبي البلاد.
وأضاف رحمة آدم، النائب عن "مرزق"، أن القتلى والجرحى من قبيلة "التبو"، وفق ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).
من جهته، قال عضو المجلس البلدي مرزق محمد عمر إن طائرة عسكرية تابعة لحفتر استهدفت حي القلعة السكني الذي يقطنه مواطنون من مكون التبو، حسب القناة ذاتها.
وأشار عمر إلى أن القصف تسبب في وقوع عديد الخسائر البشرية والمادية من دون تحديدها.
بينما ذكرت وسائل إعلام عربية إن القصف استهدف عرسا.
فيما لم يصدر تعقيب من قبل قوات حفتر على تلك الأنباء حتى الساعة 21:58 ت.غ.
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