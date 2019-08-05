وزارة_الدفاع تفتح باب القبول بالمعاهد العسكرية والابتعاث الخارجي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبة (وكيل رقيب وعريف)، وكذلك برنامج الابتعاث الخارجي للقوات البحرية الملكية السعودية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس، الدبلوم، الثانوية العامة)، يوم غدٍ الإثنين بتاريخ 1440/12/04هـ.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف هي: “باب القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبة (وكيل رقيب وعريف)، برنامج الابتعاث الخارجي للقوات البحرية الملكية السعودية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس، الدبلوم، الثانوية العامة)”.

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واشترطت أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية، حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

كما اشترطت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة ن لا يكون متزوجا من غير سعودية، ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص، أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية، أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وأشارت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة إلى أن التقديم يتم عبر الرابط التالي (هنـا)، في الموعد الموضح أعلاه.