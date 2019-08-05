4.3 % نمو أرباح «أدنوك للتوزيع» إلى 1.17 مليار

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أمس عن ارتفاع صافي أرباح النصف الأول للعام 2019 بنسبة 4.3%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.17 مليار درهم.

وسجّلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 1.345 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.

أكدت شركة أدنوك للتوزيع، أنه خلال الربع الثاني من العام 2019، بلغت قيمة الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 750 مليون درهم، وبلغ صافي الربح 595 مليون درهم، مما يمثل نمواً بنسبة 1.3% و%2.2 على التوالي، مقارنةً بالربع الثاني من العام 2018.

وارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزونات) خلال النصف الأول من العام 2019، محققة نمواً بنسبة 11% لتبلغ 1.364 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي يرجع إلى تحسين فعالية التشغيل، والنتائج الإيجابية لبرنامج الشركة الخاص بتجديد متاجر التجزئة.

تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج الشركة لتجديد متاجر التجزئة يسير وفق الخطة الموضوعة له، وقد ساهم في الارتقاء بتجربة العملاء في التسوق، وكذلك في تحسين الهوامش الكلّية، وزيادة في متوسّط حجم سلّة المشتريات بنسبة 6.8% خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع إجمالي الأرباح غير النفطية للنصف الأول من العام 2019 بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. واستمرت ربحية الشركة في التزايد، حيث حقق هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من العام 2019 نمواً وصل لنسبة 14.4% مقابل 13.2% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «بفضل تركيزنا المستمر على العملاء، وقوة نموذج أعمالنا، ونجاحنا في تطبيق مبادراتنا الاستراتيجية تمكنّا مرةً أخرى من تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من العام 2019. وسوف يكون تركيزنا في النصف الثاني من العام 2019 على تسريع وتيرة التوسع في شبكتنا محلياً وخاصة في إمارة دبي، وتنمية أعمال شراكاتنا غير النفطية لتوفير خدمات استثنائية لعملائنا».

وأضاف: «لا تزال أولوياتنا تتمحور حول تنمية أعمالنا وزيادة عائدات المساهمين مدعومة بسياستنا في توزيع الأرباح تدريجياً. وكما أعلنا في السابق، نحن نسعى لأن تحقق أعمالنا النفطية وغير النفطية أعلى معدل ممكن من النمو، ونهدف لتحقيق ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية، وذلك بحلول العام 2023».

وكانت شركة أدنوك للتوزيع قد أعلنت بتاريخ 4 إبريل من العام 2019 عن تعديل إيجابي في سياسة توزيع الأرباح، وتعكس السياسة الجديدة زيادة في توزيعات أرباح العام 2019 (2.39 مليار درهم)، و (2.57 مليار درهم) للعام 2020 وبنسبة 63% و 75% على التوالي مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2018. وتتوقع الشركة دفع أرباح مرحلية للعام 2019 في شهر أكتوبر من هذا العام، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.