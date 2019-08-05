شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب خليجي وعربي بتوقيع «إعلان السودان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري، أمس الأحد، ليفتتحا الطريق لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، فيما أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أن التوقيع النهائي سيكون في 17 الجاري بحضور إقليمي ودولي، في وقت تواصلت الاحتفالات في العاصمة والمدن السودانية بتوقيع الاتفاق.

ووقع عن المجلس العسكري نائب رئيسه الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعن قوى التغيير أحمد الربيع.

وقال ولد لبات مخاطباً حفل التوقيع ، إنها لحظة تاريخية تثبت الإرادة السودانية القوية والوفاء لدم الشهداء وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة.

ودعا العسكريين والمدنيين إلى أن يكونوا جميعاً أوفياء للثورة المجيدة .

وأكد أن الاتحاد الإفريقي سيكون حاضراً ممثلاً برئيس مفوضيته موسى فكي، في حفل التوقيع النهائي المقرر في السابع عشر من الشهر الجاري.

وشدد على أن الثورة السودانية قدمت درساً للجميع في سلميتها وفي تلاحم عناصرها حتى عبرت بالبلاد إلى هذه المرحلة المهمة.

وطالب الجميع بالمحافظة على الكنداكات «النساء» والشباب الذين كانوا أيقونات للثورة. وأضاف «ماضاعت أمة اهتمت بنسائها وشبابها وعلمائها». وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير، إن هذا اليوم يبرز في تاريخ البلاد لأنه يؤسس لحكم مدني ديمقراطي ودولة لا يكون فيها هوامش وتهميش. وأشار إلى أن هذه الوثيقة ستؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها الشاغل هو تحقيق السلام ، مؤكداً حضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لحفل التوقيع النهائي.

وقال درير إن هذه اللحظة أثبتت أن السودان هو رمانة الاستقرار في إفريقيا.

وأكد أن هذه المرحلة ستنهي أن يكون السودان موجوداً في سجل الدول الراعية للإرهاب، وتعهد بأن تناضل بلاده مع السودان من أجل رفع الديون الخارجية عن كاهله.

بدوره، قال حميدتي، إن التوقيع على هذا الاتفاق هو ثمرة عمل شاق امتد لأيام طويلة مر خلالها بمنعطفات حادة ولحظات عصيبة.

وأضاف «دخلنا للمفاوضات كشركاء على طرفي المعادلة الوطنية وخرجنا منها فريقاً واحداً بعد أن انتصرت الإرادة الوطنية ووضعت مصلحة الوطن مقدمة على الجميع».

وقال حميدتي إننا اليوم نطوي مرحلة عصيبة من تاريخ السودان ساد فيها التناحر، مشيراً إلى أن السودان سيتجاوز كل أمراض الماضي ويحقق أعلى درجات الرضى لمواطنيه.

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وتعهد بأنهم لن يهدأ لهم بال حتى يتم القصاص لكل من أجرم في هذا الوطن.

وقدم الشكر للوساطتين الإفريقية والإثيوبية ولكل من قدم للسودان الرأي والمشورة من الدول الصديقة والشقيقة وللمواطنين على صبرهم إلى أن تم الوصول إلى هذه المرحلة.

وبالمقابل، قال ممثل قوى التغيير عمر الدقير، إنها لحظات يصعب الحديث فيها لأنها جاءت بعد ثلاثة عقود عاشها السودانيون تحت نظام قسا عليهم بثنائية الفساد والاستبداد.

وشدد الدقير - الذي ذرف الدموع - على أن هذه الفترة ستكون من أولوياتها التحقيق العادل والشفاف للكشف عمن قتلوا الشهداء ومحاسبتهم.

وقال إن أولويات هذه الفترة ستكون السلام العادل الشامل وإصلاح الاقتصاد، إلى جانب تفكيك دولة التمكين الحزبي والبناء الدستوري .

ولفت إلى أن المرحلة القادمة هي الأصعب لأنها مرحلة البناء والتعمير والمصالحة الوطنية الشاملة.

الى ذلك تضمن الاتفاق ملحقاً أكد أن أداء اليمين لمجلس السيادة في 19 أغسطس يعقبه الإعلان عن رئيس مجلس الوزراء في 20 منه.

وجاء ذلك في ملحق بالاتفاق الدستوري تحت عنوان: «مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق»، حيث حدد الملحق مواعيد تعيين وأداء القسم واجتماعات كل من مجلسي السيادة والوزراء.

وتعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري. ويستهل السودانيون في الفاتح من شهر سبتمبر أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.

قرقاش: السودان يطوي صفحة «الإخوان»

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأحد، إن السودان يطوي صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشاً بالورود ولكن ثقتنا بالسودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة.

وكانت الإمارات تعهدت مع السعودية في إبريل/ نيسان الماضي بدعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني وتخفيف الضغوط على الجنيه.

كما أرسل البلدان سفينة محملة بأكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية «اليوريا» لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.