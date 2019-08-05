الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد الميليشيات بصعدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطرت قوات الجيش اليمني أمس الأحد، على موقعي «الهنجر» و«التباب السود» وقطعت خطوط الإمداد الحوثية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة. وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في أحد الخنادق على ميمنة «التباب السود».

كما أسفرت العمليات عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية فيما لاذ البقية بالفرار.

وأوضح العميد محمد الباهلي، أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود بالجيش اليمني، أن الجيش الوطني عثر على مخزن يضم صواريخ وأسلحة خفيفة وذخائر في أحد كهوف المنطقة عقب معارك خلفت عشرات القتلى بصفوف ميليشيا الحوثي؛ حيث لا تزال جثثهم متناثرة في الجبال.

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والسبت، حقق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية الصفراء بصعدة، خلال معارك شاركت فيها مروحيات التحالف العربي بفاعلية كبيرة. وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني حررت مرتفعات جبال الدخاس والخضاض في مديرية الصفراء، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة الحوثيين. وفي جبهة أخرى، سقط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتلى وجرحى في كمين محكم نصبته وحدات للجيش اليمني بجبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

واستهدف الجيش خلال كمين عسكري، مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي في بلدة «هجارة» بالملاجم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آلية للانقلابيين، حسب وزارة الدفاع اليمنية.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع في بيان آخر، إن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل لحوثيين في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز جنوبي البلاد. وحسب البيان، فإن مجاميع ميليشيا الحوثي المتمركزة في منطقتي «الطوير» و«العيار» حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في عزلة «اليمن» بمنطقة «قهبان»، ما تسبب في اندلاع معارك عنيفة. كما صدت قوات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، باتجاه مديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. وذكرت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات جوية على مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي في منطقة يعيس بمريس شمالي الضالع. وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف استهدفت آليات عسكرية، ومواقع تتمركز فيها الميليشيات في يعيس. وأشارت المصادر، إلى أن الغارات أسفرت عن إصابة أهدافها بدقة، مخلفة خسائر في صفوف الميليشيات الحوثية. وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات أخرى، على تجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة حجر غربي الضالع. (وكالات)