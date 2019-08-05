السعودية ترحب بالحجاج من دون تمييز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أمس الأحد، أن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز.

وقال في مؤتمر صحفي، إن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن. وقال رداً على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه السعودية، «السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع»، وأضاف «السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد».

وكشف الفيصل أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصاً كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.

من جهة أخرى تنفذ السلطات السعودية هذا العام، بالتعاون مع الشركة اليابانية «سوميتومو»، المرحلة الأولى من طلاء الأسفلت في طرق المشاة بمشاعر الحج بمواد خافضة للحرارة. وسيسهم هذا المشروع، في تخفيض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية، حيث سيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثوانٍ خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الأسفلت.

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ويعتبر طريق المشاة، من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات إلى مشعر منى مروراً بمزدلفة، من أطول خطوط المشاة على مستوى العالم، ومن أحدثها في المواصفات.

ونفذت الحكومة السعودية هذا المشروع، الذي يبلغ طوله الإجمالي أكثر من 25 كلم، وفقاً لأفضل المعايير الفنية العالمية.

وتم تبليط الطريق بحوالي 500 ألف متر مربع من بلاط «إنترلوك»، مع وضع 500 من الحواجز الخرسانية، وتركيب 1000 كرسي لاستراحة الحجاج، وكذلك تركيب مظلات لوقاية الحجاج من أشعة الشمس.

(وكالات)