سعود المعلا يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج اجتماعها الرابع بفندق مينا تايكي في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وبحضور المهندس نواف ارشيدات رئيس الاتحاد الأردني للشطرنج وأعضاء اللجنة التنفيذية سامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي من الأردن وابراهيم عز الدين جلول من الجزائر وظافر عبدالأمير مظلوم من العراق وفايز الشمري من الكويت والشاذلي الرحماني من تونس وخالد عز الدين من فلسطين، كما حضر الاجتماع حسين عبدالله خوري مستشار الاتحاد العربي من الإمارات وفوزي بورجعه عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للشطرنج من ليبيا وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي ورجائي نعمان السوسي الأمين العام المساعد وخلود عيسى الزرعوني رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد العربي ومحمد أحمد المضاحكة مدير العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي للشطرنج.

ورحب الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج

هذا واتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج خلال الاجتماع عدداً من القرارات المتعلقة بالأنشطة والبطولات العربية والأمور الفنية والإدارية الأخرى أهمها التأكيد على تنظيم بطولة العرب للرجال والسيدات «بطولات الكلاسيك والسريع والخاطف» في الجزائر يوم 28 نوفمبر المقبل وعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي في مدينة وهران الجزائرية.

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ووجهت اللجنة التنفيذية الشكر والتقدير للواء أحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الرياضية الإفريقية لموافقته على طلب رئيس الاتحاد العربي بإدخال لعبة الشطرنج ضمن دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال شهر أغسطس الجاري.

وتقرر مخاطبة الاتحادات العربية التي لم تشارك ببطولة العرب بالأردن لحثها وتشجيعها على المشاركة في البطولات العربية القادمة للفئات السنية والرجال والسيدات للاستفادة من المزايا الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي للشطرنج.

كما اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج تنظيم دورة صقل وإعداد للمدربين والحكام خلال البطولة العربية للرجال والسيدات بالجزائر، وقررت اللجنة التنفيذية إصدار مجلة سنوية وتكليف اللجنة الإعلامية برئاسة محمد عبدالله من الصومال لإعداد وإصدار المجلة وتوجيه الشكر لرئيس اللجنة لمقترحاته الإيجابية الخاصة باللجنة الإعلامية.

وتقرر أيضاً توجيه الشكر لاتحاد الإمارات للشطرنج على المقترحات التي قدمها حول اللائحة الفنية المعدلة ومخاطبة الاتحادات الأخرى لتقديم اقتراحاتهم وآرائهم حول اللائحة لعرضها في الاجتماع القادم بالجزائر، كما تقرر تكريم اللاعبين العرب الحاصلين على البطولات القارية والعالمية في ختام البطولات العربية.