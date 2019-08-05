ترميم تابوت توت عنخ آمون يستغرق 8 أشهر

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قال د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، إن عملية ترميم التابوت المذهب للملك توت عنخ آمون، أحد أشهر ملوك الدولة المصرية القديمة، سوف تستمر نحو 8 أشهر، وتشمل الفحوص والتنظيف الميكانيكي والكيميائي، وإعادة تثبيت الطبقات المتساقطة في أماكنها الصحيحة، منوهاً إلى أن المتحف الكبير استقبل، حتى الآن، 4500 قطعة من كنوز الملك الذهبي، من إجمالي 5398 قطعة.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، بالمتحف المصري الكبير، أن التابوت تم فحصه بعناية شديدة، قبل نقله إلى المتحف، وتبيّن وجود ضعف شديد وشروخ، وتساقط في طبقات الجص المذهبة، خاصة في الغطاء والقاعدة، ما يتطلب إجراء عمليات ترميم عاجلة للتابوت. وأضاف، أنَّه تم تغليف التابوت بواسطة متخصصين في أعمال الترميم، مؤكداً أنه تم استخدام وحدات مضادة للاهتزاز، خلال عملية النقل، حتى وصل التابوت إلى المتحف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد التابوت، مساء أمس الأول، وقال إن التابوت يعد أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب، التي تم اكتشافها في غرفة دفنه في عام 1922.

والتابوت الخارجي مصنوع من الخشب المُذهب، ويمُثل الملك على هيئة أوزير، واليدان مكسوتان برقائق من الذهب ومتقاطعتان على الصدر، تُمسكان بالشارات الملكية المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء، ويبلغ طوله 223.5 سم، وعرضه 86.8 سم، وارتفاعه 105.5 سم، وللتابوت مقابض فضية كانت تستخدم لتحريك الغطاء.