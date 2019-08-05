شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو واثق من بناء تحالف بحري في الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، إنه «واثق للغاية» بأنه سيتمكن من بناء تحالف بحري في الخليج.

وطلب بومبيو من أستراليا المشاركة في تأمين الملاحة في مياه الخليج.

وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا. وطلب بومبيو رسمياً من أستراليا تقديم المساعدة في مواجهة إيران بشأن الأمن البحري، وذلك خلال محادثات في سيدني أمس الأحد، لكن كانبيرا ذكرت فقط أنها ستخضع الأمر ل «دراسة جادة». وقال بومبيو للصحفيين: «نأمل أن تكون أستراليا شريكاً لنا بشأن بعض تحديات السياسة الخارجية الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مثل جهود تحقيق الاستقرار في سوريا، وإبقاء أفغانستان خالية من الإرهاب ومواجهة هجمات غير مبررة لإيران على عمليات الشحن الدولي في مضيق هرمز».

وذكرت وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز أن أي قرار سيعتمد على المصالح السيادية لأستراليا، ولم يتم اتخاذ أي قرار.

وقالت الوزيرة للصحفيين: «الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة خطير للغاية ولهذا السبب نخضع هذا الطلب حالياً لدراسة جادة للغاية. ولم يتم اتخاذ أي قرار».

وقد تكون قضية انضمام أستراليا لتعاون أمني تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران وزيادة الأسلحة الأمريكية المنتشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي محور محادثات عندما يحضر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون مأدبة عشاء رسمي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.

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وفي وقت سابق، قال بومبيو إن بلاده بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه سيشمل دولاً من جميع أنحاء العالم. وأوضح بومبيو في تصريحات سابقة أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، مشيراً إلى أن دولاً من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.

ويقول محللون إن واشنطن تواجه صعوبات في تشكيل تحالف دولي في الخليج لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بسبب مخاوف حلفاء الولايات المتحدة من الانجرار إلى نزاع مع إيران. وما يزال الغربيون يرفضون حتى الآن الاقتراح الأمريكي بنشر وسائل عسكرية إضافية لمرافقة سفنهم في هذه المنطقة.

وتقضي الفكرة بأن ترافق كل دولة عسكرياً سفنها التجارية بدعم من الجيش الأمريكي الذي سيتولى المراقبة الجوية للمنطقة وقيادة العمليات. ورفض الأوروبيون العرض، لأنهم لا يريدون المشاركة في سياسة الرئيس دونالد ترامب المتمثلة في ممارسة «الضغوط القصوى» على إيران، كما أنهم يحاولون الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

ولدى سؤاله عن هذا التردد، بدا بومبيو، وهو أحد مهندسي السياسة الأمريكية، منزعجاً. وقال «لا تصدقوا ما تذكره الصحافة، هناك الكثير من المحادثات الجارية مع جميع البلدان، مثل أستراليا، وجميعها تأخذ هذا الطلب على محمل الجد». وتابع «إنني على اقتناع بأنه سيكون لدينا تحالف دولي».

من جهته، بدا وزير الدفاع الذي وعد بإصدار بيانات «في الأيام المقبلة»، أكثر ليونة، مشيراً الى أن ردود الحلفاء جاءت «متنوعة». وقال اسبر إن «الهدف لا يزال هو نفسه سواء أكانت عملية تقودها الولايات المتحدة أو طرف آخر، شراكة أوروبية» في تلميح إلى أن واشنطن يمكن أن تتخلى عن قيادة العملية. وأضاف «كلاهما يحقق الهدف نفسه: توحيد الجهود من أجل ضمان حرية الملاحة».

وتنوي باريس ولندن وبرلين «تنسيق» وسائلها و«مشاركة المعلومات» في الخليج لتعزيز الأمن البحري، لكن دون نشر وسائل عسكرية إضافية، وفقاً لوزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي. وقالت «نعمل على تنظيم أنفسنا كأوروبيين، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: سيكون لتحركنا هدف واحد فقط، وهو تخفيف حدة التوتر والدفاع عن مصالحنا». من الواضح أن ألمانيا نأت بنفسها عن فكرة مهمة الحماية في مضيق هرمز، معتبرة أن ذلك من شأنه تعقيد الجهود الأوروبية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران. وقالت أولريكه ديمير، المتحدثة باسم الحكومة الأسبوع الماضي «يجب أن تكون الأولوية في رأينا للجهود الدبلوماسية ووقف التصعيد» في أزمة الناقلات بين طهران ولندن. وأضافت أن «الحكومة الألمانية مترددة في قبول الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة وهذا هو السبب في أنها لم تعرض المشاركة» لأن «النهج الشامل لسياستنا تجاه إيران يختلف بشكل ملحوظ عن النهج الحالي للولايات المتحدة». (وكالات)