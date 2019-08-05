بريطانيا: تغييرات البرلمان الأوروبي تتطلب إعادة التفاوض على «بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت الحكومة البريطانية، أمس الأول السبت، قادة الاتحاد الأوروبي على قبول إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، لأنّ «الحقائق السياسية تغيَّرت» منذ الانتخابات التي أعادت تشكيل البرلمان الأوروبي، في وقت نقلت فيه صحف عن مقربين من رئيس الوزراء بوريس جونسون تأكيدهم أن النواب لن يتمكنوا من منع خروج لندن «الفوضوي» من الاتحاد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حتى لو أسقطوا الحكومة في اقتراع لحجب الثقة الشهر المقبل.

وكتب ستيف باركلي، وزير «بريكست» بحكومة جونسون، في مقال نشرته صحيفة «ميل اون صنداي»، أن «الحقائق السياسية تغيَّرت» بالمقارنة مع ما كانت عليه بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما توصّلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد، موضحاً أنه «منذ التوَصّل إلى ذلك الاتّفاق، تم تجديد 61% من أعضاء البرلمان الأوروبي المتحدرين من دول الاتحاد الأوروبي. وهو تغيير عميق يُظهر الحاجة إلى تغيير بالنهج».

وطالب باركلي المفوض الأوروبي ميشال بارنييه الذي قاد محادثات متعلقة ببريكست ب«حض زعماء الاتحاد الأوروبي على التفكير في هذا الأمر، إذا كانوا هم أيضاً يريدون اتفاقاً، وذلك من أجل تمكينه من التفاوض بطريقةٍ تَجِد أرضيّةً مشتركة مع المملكة المتحدة. وإلا فليس هناك من اتفاقٍ سيبصر النور».

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من جهة أخرى، نقلت صحيفة «صنداي تلجراف» عن أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، قوله إن النواب لن يتمكنوا من منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول حتى لو أسقطوا الحكومة في اقتراع لحجب الثقة الشهر المقبل. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن دومينيك كامينجز، وهو أحد مهندسي حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال للوزراء إن جونسون لديه السلطة ليجعل موعد الانتخابات العامة بعد انتهاء مهلة الخروج إذا حاول النواب منع انسحاب البلاد من التكتل دون اتفاق من خلال إسقاط الحكومة.

ونقلت مصادر عن كامينجز قوله «النواب لا يدركون أنه إذا كان هناك اقتراع على الثقة في سبتمبر أو أكتوبر، فسندعو إلى انتخابات بعد 31 وسنغادر على أي حال».

ويتمسك رئيس وزراء بريطانيا الجديد بمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رفضه إعادة التفاوض على بنود رئيسية في اتفاق «بريكست» الذي أبرم العام الماضي مع ماي، وإلا فإن بريطانيا يمكن أن تخرج بدون اتفاق، في وقت يشدد القادة الأوروبيون على أن الاتفاق نهائي، لكنهم مستعدون لإعادة فتح المناقشات حول العلاقة المستقبلية الموجودة في «الإعلان السياسي» المرفق بالاتفاق. ( وكالات)