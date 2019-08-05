1.2 مليون زائر إلى أبوظبي خلال الربع الثاني بنمو 6.8%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً على مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية خلال الربع الثاني من عام 2019، ما ساهم في تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الزوار بلغ 1.2 مليون شخص في الفترة الممتدة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، بزيادة قدرها 6.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّ إيرادات الفنادق في الربع الثاني ارتفعت إلى 1,2 مليار درهم بزيادة مقدارها 3.7% عن العام السابق.

منذ مطلع العام حتى تاريخه شهدت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية تحسناً قوياً في أدائها، حيث وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 2.5 مليون، بزيادة مقدارها 3.5% عن عام 2018، فيما بلغت عوائد الفنادق 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.6%. وتشير الإحصاءات أيضاً إلى نمو قياسي في أداء المؤشرات الفندقية الأخرى، حيث ارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 17,6%، وارتفع إيراد الغرفة المتاحة بنسبة 10.7%، فيما سجل معدل سعر الغرفة ارتفاعاً نسبته 10.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت مناطق الجذب السياحية الرئيسية في الإمارة نجاحاً باهراً هذا العام، مع زيادة في عدد الزوار بلغت نسبتها 50% في الربع الثاني من هذا العام. وقد ساهم في تحقيق هذه الزيادة الارتفاع في نسبة عدد الزوار إلى الحدائق الترفيهية بنسبة 62%، ونمو مقداره 21.5% في عدد زوار مواقع الجذب الثقافية، والتاريخية، والتراثية، إلى جانب زيادة مقدارها 22% في عدد زوار المتاحف.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تعتبر الإحصاءات القياسية الأخيرة نتيجة العمل الجاد بالتعاون مع الشركاء التجاريين والمؤسسات ذات العلاقة في القطاع السياحي بأبوظبي، حيث نعمل معاً على تقديم مبادرات ذات قيمة عالية للترويج للمقومات السياحية والترفيهية والثقافية في أبوظبي والتي تجعلها وجهة متميزة ومفضلة، ما ساهم في تحقيق رقم قياسي جديد بعدد الزوار، بخاصة مع العروض والتخفيضات التي شهدتها الإمارة خلال فعاليات صيف أبوظبي، وحفلات عيد الفطر السعيد، وعروض السفر التي تم توفيرها بالتعاون مع الشركاء في قطاع الطيران.

وأضاف غباش: تم تحقيق نمو استثنائي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال الربع الثاني، وفي النصف الأول من عام 2019 بصفة عامة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، فقد سجل ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة مقدارها 24.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع معدل إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 23.8%.

وأوضح غباش: «يتميز النصف الثاني من العام ببرنامج حافل ومتنوع من الفعاليات، أبرزها نزال الفنون القتالية المختلطة UFC 242 وأسبوع التحدي في أبوظبي، وعودة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي إلى حلبة مرسى ياس، وغيرها من فعاليات الترفيه، والثقافة، والأعمال ذات المستوى العالمي، والتي نثق بأنها ستساهم في تعزيز مكانة وجهتنا وتحفيز أعداد أكبر من الزوار على استكشاف تجاربنا السياحية والثقافية الفريدة، وتمضية عطلات أطول في منشآتنا الفندقية».

وتابع وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تواجه صناعة السياحة الدولية حالياً تحديات عدة، غير أننا نجحنا في تخطي عواقب تراجع النمو السياحي عالمياً عن طريق نهجنا الاستراتيجي القائم على التعاون الوثيق مع شركائنا من المنشآت الفندقية والجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في الإمارة، مع تبني مبادرات وخطط مبتكرة وفعالة في الأسواق المحلية والدولية لضمان الحفاظ على هذا النمو المستدام.

واعتمدت نتائج الربع الثاني على الزيادة الكبيرة في عدد الزوار من الأسواق الخارجية الرئيسية، حيث ارتفع عدد النزلاء من المملكة العربية السعودية بنسبة 23.6%، ومن الهند بنسبة 15.8%، كما سجلت الأسواق الرئيسية الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة نمواً ملحوظاً.

وغطت توجهات النمو المناطق الثلاث في الإمارة؛ أبوظبي والعين والظفرة، إذ ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال الربع الثاني في منطقة الظفرة بنسبة 10.3%، فيما سجلت إيرادات الغرفة الفندقية زيادة مقدارها 18.7%، أمّا معدل سعر الغرفة المتاحة فقد شهد زيادة مقدارها 12.3%. فيما سجلت منطقة العين ارتفاعاً في عدد الزوار مقداره 9.9%، و6.4% في مدينة أبوظبي.

وسجلت الفنادق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الربع الثاني من هذا العام أداءً قوياً بنسبة إشغال وصلت إلى 73%، بزيادة مقدارها 11.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، بينما ارتفع عدد الزوار بنسبة 10.2%. وتعززت هذه الزيادة من خلال الزيادة التي شهدتها الإمارة في عدد الزوار الدوليين الرئيسيين، حيث ارتفع عدد النزلاء من الصين بنسبة 31 %، ومن الهند بنسبة 29.8 %، ومن المملكة العربية السعودية بنسبة 20.1 %. ومنذ مطلع العام سجلت فنادق «أدنيك» نسبة إشغال وصلت إلى 81%، بزيادة 11.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً في أعداد الضيوف بنسبة مقدارها 15.9%، وارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 26%.

كما حققت المنشآت الفندقية في جزيرة السعديات نتائج إيجابية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2019، حيث ارتفع عدد النزلاء بنسبة 83.5%، ومستويات الإشغال بنسبة 26.1%، والإيرادات بنسبة 73.4%، وإيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 30.9%. وأظهرت النتائج أيضاً ارتفاعاً هائلاً في عدد الزوار الدوليين، مع زيادة عدد النزلاء من روسيا بنسبة 242.8%، ومن المملكة المتحدة بنسبة 144.5%، ومن كازاخستان بنسبة 1,595%.

وقال غباش: «يُعتبر فصل الصيف عادة أحد مواسم هدوء الحركة السياحية في المنطقة، لكننا نتطلع إلى استقطاب المزيد من الزوار في الأشهر المقبلة من خلال عروضنا وحملاتنا الترويجية، مثل خصومات الصيف المذهلة في مراكز التسوق ضمن «موسم عروض صيف أبوظبي» إلى جانب مبادرة «أذواق العاصمة» التي توفر باقة من الصفقات الرائعة في المطاعم ومرافق الأطعمة والمشروبات».