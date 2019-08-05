شكرا لقرائتكم خبر عن الفرحة ل «السيتيزن» والحسرة ل «الريدز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي عقب فوزه على ليفربول 5 - 4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب ويمبلي.

كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1-1، حيث تقدم رحيم سترلينج لمانشستر سيتي في الدقيقة 12 وتعادل جويل ماتيب لفريق ليفربول في الدقيقة 77.

وفي ركلات الترجيح سجل لليفربول كل من شيردان شاكيري وآدم لالانا وأليكس تشامبرلين ومحمد صلاح، وأهدر جيورجينيو فينالدوم.

فيما سجل لمانشستر سيتي إلكاي جويندوجان وبرناردو سيلفا وفيليب فودين وأليكسندر زينتشينكو وجابرييل خيسوس.

يذكر أن هذا اللقب هو السادس لمانشستر سيتي في هذه البطولة، فيما توج ليفربول باللقب 15 مرة سابقة كان آخرها في 2006، وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظراً لتتويج سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري.

ويستهل مانشستر سيتي مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه ويستهام يوم السبت المقبل، فيما يقص ليفربول شريط افتتاح مباريات الدوري يوم الجمعة المقبلة بمواجهة ضيفه نوريتش سيتي.

وكان سيتي توج بالثلاثية المحلية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الدوري الإنجليزي، فيما حل ليفربول وصيفاً لبطل الدوري الإنجليزي، إضافة لتتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وحماس هجومي وجاءت أول فرصة تهديفية في الدقيقة الرابعة، حيث استغل رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي هفوة دفاعية لينتزع الكرة عند حدود منطقة الجزاء ويمررها إلى زميله ليروي ساني لكن الأخير سددها في الشباك من الخارج.

ورد ليفربول بمحاولة في الدقيقة السادسة، حيث تسلم فيرمينو كرة عالية عند حدود منطقة الجزاء وهيأها لنفسه ببراعة ثم سدد بقدمه اليسرى بقوة لكن حارس المرمى كلاوديو برافو أمسك بالكرة بثبات.

كذلك أتيحت فرصة أمام النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة الثامنة، حيث تلقى عرضية خطيرة من فيرمينو، لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وتوقف اللعب في الدقيقة التاسعة إثر سقوط ليروي ساني مصاباً وقد خرج من الملعب لتلقي العلاج.

وفي الدقيقة 12، افتتح سترلينج التسجيل لمانشستر سيتي حيث هيأ له ديفيد سيلفا الكرة أمام المرمى، وسدد سترلينج كرة لم يتعامل معها الحارس أليسون بيكر بالشكل المطلوب لتسكن الشباك معلنة تقدم سيتي 1 - صفر.

وكاد سترلينج أن يسجل الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي عندما سدد كيفين دي بروين كرة قوية اصطدمت بدفاع ليفربول لترتد إلى رحيم سترلينج الذي سدد كرة قوية لكن أليسون تصدى لها ببراعة.

وبمرور الوقت بدأ فريق ليفربول يستحوذ على الكرة بشكل أكبر ويبادر بشن هجمات على مرمى مانشستر سيتي الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 29 والتي كادت أن تشهد هدف التعادل لفريق ليفربول، عندما مرر أوريجي كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعدها جون ستونز برأسه قبل أن يبعدها أليكسندر زينتشينكو برأسه لتصل إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء حيث سدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

Advertisements

واستمرت سيطرة ليفربول على الكرة ولكن بدون وجود خطورة حقيقية على المرمى في ظل تألق لاعبي مانشستر سيتي في الجانب الدفاعي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، بادر مانشستر سيتي بالضغط على مرمى ليفربول بحثاً عن تسجيل هدف ثان يؤمن به النتيجة، ما أجبر لاعبي ليفربول على التراجع لوسط ملعبه في الدقائق الأولى.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 47 عندما مرر سترلينج مرة عرضية من الجانب الأيسر هيأها جابرييل خيسوس إلى ديفيد سيلفا الذي سدد كرة قوية لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

بعدها بدقيقة، أنقذ القائم الأيسر للحارس أليسون بيكر فريق ليفربول من تلقي هدف ثان عندما لعبت تمريرة بينية إلى رحيم سترلينج انفرد على إثرها بالحارس وسدد كرة أرضية زاحفة لحظة خروج الحارس من مرماه لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 69 انطلق صلاح بالكرة ودخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة تصدى لها برافو بصعوبة.

واستمرت محاولات ليفربول الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وأسفرت هذه الهجمات عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 عندما لعبت ركلة حرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي ليبعدها الدفاع لتصل إلى فيرجيل فان دايك داخل منطقة الجزاء في الناحية اليسرى ليلعبها بعرض الملعب حيث قابلها جويل ماتيب بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليمنى لتصل إلى نابي كيتا داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة مباشرة لكن برافو تألق وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة 86 كاد صلاح أن يسجل هدف التقدم لفريق ليفربول عندما انطلق بالكرة من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية اصطدمت بقدم زينتشينكو وعلت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع مرر صلاح الكرة إلى شاكيري في الناجية اليمنى ليسدد كرة أرضية قوية حولها برافو لركلة ركنية لكنها لم تستغل ليطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 واحتكام الفريقين لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل لليفربول كل من شيردان شاكيري وآدم لالانا وأليكس تشامبرلين ومحمد صلاح، وأهدر جيورجينيو فينالدوم.

فيما سجل لمانشستر سيتي إلكاي جويندوجان وبرناردو سيلفا وفيليب فودين وأليكسندر زينتشينكو وجابرييل خيسوس.

كلوب: لماذا نلعب قبل خصومنا؟

تساءل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا عن سبب افتتاح الموسم بمباراته أمام نورويتش سيتي الجمعة قبل لعب خصمه في نهائي أوروبا توتنهام. وقال كلوب: «كنت أفضل لعب أول مباراة في الموسم أمام نورويتش الأحد ونحظى بيومين إضافيين للإعداد. لعبنا بعد 3 أسابيع من ختام الدوري الموسم الماضي وواجهنا توتنهام في نهائي أوروبا 1 يوليو ونحن أول من يفتتح الموسم؟ لا يبدو هذا عدلا». وتابع كلوب: «أرى الناس متحمسين للمباراة ولا أحد يشعر بالقلق على المشاكل ولهذا علي أنا أن أقولها، لا أعرف فكرة من هذه!».

مانشستر سيتي يقايض دانيلو بكانسيلو

كشفت تقارير عن استكمال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية المحلية صفقة شراء ظهير اليوفنتوس جواو كانسيلو مقابل 32 مليون استرليني مقابل رحيل البرازيلي دانيلو في الاتجاه المعاكس. وتوقع المدير الرياضي لليوفي فابيو باراتيتشي إنهاء المفاوضات اليوم الاثنين وهي أول صفقة مقايضة بين سيتي والعملاق الإيطالي. وسيلعب دانيلو مع أليكس ساندرو في دفاع اليوفي وهي شراكة ناجحة من أيامهما معا في بورتو ناهيك عن الوافد الجديد الهولندي ماتيس دي ليخت أغلى مدافع في تاريخ اليوفي.