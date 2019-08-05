ذهبية جديدة لأصحاب الهمم في مونديال ألعاب القوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، رصيده إلى خمسة ميداليات ملونة في بطولة العالم لألعاب القوى لفئة الشباب التي تقام حالياً في سويسرا، وحصل لاعب منتخبنا علي حسين، على ذهبية دفع الجلة فئة f34، واحتفلت البعثة عقب الإنجاز بهذا الانتصار؛ حيث عمت الفرحة الجميع، وتعاهد اللاعبون واللاعبات وأجهزتهم الفنية والإدارية على مواصلة الجهد حتى النهاية، لحصد مزيد من الميداليات.

وأعرب ماجد عبدالله العصيمي، رئيس البعثة عن سعادته الكبيرة بالإنجاز العالمي لأبطالنا لليوم الثاني على التوالي، مؤكداً أن فرسان الإرادة الشباب يمضون بقوة نحو العالمية، وأن خطط وبرامج اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم مع الأندية في مختلف إمارات الدولة، تحصد ثمارها العالمية وقال: «الإنجاز يثبت أن رياضة أصحاب الهمم الإماراتية، تسير على الطريق الصحيح، وأن شبابنا أثبتوا للعالم أنهم عازمون على المحافظة على المكتسبات والإنجازات الرياضية الدولية التي حققها أبطال منتخبنا في السنوات الماضية». وتوجه العصيمي بالشكر إلى جميع أعضاء بعثة منتخبنا الوطني، الذين عملوا بروح الفريق الواحد خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، كما توجه بخالص شكره إلى كل من أسهم في توفير كل سبل الراحة للاعبينا.

ومن جانبه وصف ذيبان سالم المهيري، مدير البعثة، إنجازات فرسان الإرادة بالمستحقة، مشيراً إلى أن ما حققه أبطالنا في هذه التظاهرة العالمية للشباب يبشر بالخير في المستقبل، وقال إن أبطالنا أصحاب الهمم من الشباب تألقوا ونجحوا في رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في هذا المحفل العالمي وقدموا كل ما عندهم لينجحوا في حصد الميداليات التي أسعدت الجميع، وقال: «نأمل من جميع اللاعبين التركيز في مسابقات اليوم الأخير، لتحقيق الهدف المطلوب، نحن سعداء بنتائج الأبطال وتحقيق أرقام جديدة وتحسين مستوياتهم وأرقامهم الشخصية، مثل هذه البطولات فرصة ذهبية لاكتساب خبرات جديدة».