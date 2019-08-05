افتتاح 5 إشارات مرورية جديدة بمدينة الرياض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، حزمة من أعمال تطوير وإعادة تأهيل لمناطق وتقاطعات حيوية والمدخل الرئيسي في مدينة الرياض (جنوب الشامخة) سابقاً، تضمنت افتتاح 5 إشارات ضوئية مرورية جديدة ضمن تقاطعات في أربعة اتجاهات أو ثلاثة، وفقاً للتقاطع، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على مواكبة التطور في المدينة بما يعكس مكانة أبوظبي كواحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها تقدماً ورقياً.

تضمنت الأعمال إعادة تأهيل عناصر التجميل الطبيعي لأطراف الطريق عند مدخل المدينة؛ حيث تم رصف المناطق المحيطة بالبلاط، وذلك لتحسين المظهر العام، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، موضحة أن البلاط المستخدم في الرصف ذي مواصفات عالية، ويتوافق مع استراتيجية البلاط المعتمدة لدى بلدية مدينة أبوظبي.

وأكدت أن تنفيذ هذه المشاريع يعبر عن التزامها بقيمها المؤسسية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بمستوى جودة الحياة في المدينة، وتنفيذ منظومة المشاريع الهادفة إلى تطوير مكونات البنية التحتية بالشكل الذي يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم مكونات التنمية المستدامة.