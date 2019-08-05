شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: القبض 27 شخص من جنسيات مختلفة حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، القبض على عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، حاولوا اجتياز الحدود البحرية والبرية بطريقة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطنى بساقية الزيت (ولاية صفاقس) ألقت القبض على 16 شخصًا يحملون جنسيات مختلفة، من ضمنهم 6 إناث، اعترفوا أنهم حاولوا اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة، أمرت بالتحفظ عليهم لمواصلة التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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كما تمكنت دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بتونس من ضبط 8 أشخاص من ولايتى تونس وبنعروس على متن زورق مطاطى أمام سواحل قلعة الأندلس يحاولون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا وبمراجعة النيابة العامة، تم التحفظ عليهم وتحرير محضر ضدهم.

وفى سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطنى بالقصرين أوقفت 3 أشخاص من جنسيات مختلفة مجتازين للحدود الجزائرية التونسية بطريقة غير قانونية وتم تحرير محضر ضدهم من أجل دخول الأراضى التونسية بطريق غير قانوني.