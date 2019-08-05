شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تستعد لتشغيل نظام السيارات ذاتية القيادة و"التاكسى الجوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من المسئولون فى قطاعات الأعمال بدبى على أن الدولة تعد حاليا من المدن الرائدة على مستوى العالم فيما يتعلق باستخدام السيارات ذاتية القيادة ضمن شبكة نقل مستقبلية ومتطورة.

وأشارت مجموعة "بى تى فى"، العاملة فى مجال حلول وبرامج المرور واللوجستيات، إلى تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات فى دبى، من أجل استخدام السيارات ذاتية القيادة والتكاسى الجوية فى المدينة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنها توفر برامج متطورة توضح مدى إمكانية ذلك وما التأثيرات المتوقعة على شبكة النقل العام والخاص الحالية.

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وأوضح اندريا بيتى المدير العام فى مجموعة "بى تى فى ميدل إيست" أن دبى تمثل المدينة التى تقتدى بها المدن والدول فى العالم وتسير على نهجها.

وأضاف بيتى: "توفر مجموعة بى تى فى الحلول البرمجية فى مختلف أرجاء العالم، والتى تتعلق بمجال حركة المرور والنقل، بهدف تلبية المتطلبات الحالية من جهة ووضع الخطط المستقبلية من جهة أخرى".