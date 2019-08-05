شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسيف" تقدم دعما طبيا للسودان بقيمة 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت وزارة الصحة الاتحادية فى السودان، شحنة لقاحات تبلغ 45 طنًا مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" والتحالف العالمى للقاحات، تكلفتها 3 ملايين دولار.

قال دكتور سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، فى تصريح صحفى اليوم الأحد عقب تسلم الشحنة بمطار الخرطوم، إن الدعم المقدم من منظمة يونسيف والتحالف العالمى يأتى فى إطار الشراكة لرعاية الأطفال فى مجالات الصحة المختلفة خاصة التطعيم، موضحًا أنه سيتم توفير مخزون استراتيجى من التطعيمات.

من جانبها، قالت مديرة قسم الصحة والتغذية بمنظمة "يونسيف" سجى فاروق، إن الشحنة تضم تطعيمات للأطفال والنساء فى سن الإنجاب كجزء من الجهود لتعويض الاحتياطى الذى استهلك خلال الفترة الماضية ولضمان الوصول إليها فى الوقت المناسب.