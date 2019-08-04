هزة أرضية تضرب الكويت

قالت صحيفة كويتية إن سكان بعض المناطق في الكويت شعروا بهزة أرضية مساء اليوم الأحد.

​حسب "القبس" الكويتية شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة العديد من الهزات والزلازل التي ضربت الدول المجاورة لاسيما إيران والعراق.

وأفادت جماعة الخط الأخضر البيئية بأن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال ايران.