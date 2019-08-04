هزة أرضية تضرب الكويت

قالت صحيفة كويتية إن سكان بعض المناطق في الكويت شعروا بهزة أرضية مساء اليوم الأحد.
حسب "القبس" الكويتية شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة العديد من الهزات والزلازل التي ضربت الدول المجاورة لاسيما إيران والعراق.
وأفادت جماعة الخط الأخضر البيئية بأن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال ايران.
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