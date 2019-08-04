شكرا لقرائتكم خبر عن دجل وتزيف وتضليل.. رواد تويتر يردون على استطلاع جمال ريان حول قناة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن رواد موقع تويتر، درسا فى الإعلام لمذيع قناة الجزيرة جمال ريان، بعد نشره استبيان حول قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب والتى تبث سمومها وأكاذيبها ضد الدولة المصرية والوطن العربى.

اتهم مستخدمى موقع تويتر، المذيع جمال ريان، بالإفلاس وعدم المصداقية واختيار خيارات تصب فى صالح القناة دون أى خيار معارض، زاعما تفوق قناة الجزيرة القطرية على القنوات الإعلامية العربية ووضع خيارات بينها:"المهنية والمصداقية وقناة الشعوب والرآى والرأى الأخرى وكفاءة كوادرها".

ورد فهد الشهرى، قائلا: "والله ماعلينا من رأيهم في قناتهم.. نعرف أنه ماعمل هذا الاستفتاء إلا من الإفلاس التى تواجهه هذه القناة الحقيرة بعد ما نكشف زيفها ودجل مذيعيها" وغرد أحد مستخدمى تويتر، قائلاً :"هذا استبيان غير عادل ومتحيز.. كل الخيارات تصب في صالح القناة.. لو قدمت بعض الخيارات المضادة للقناة من باب الرأي والرأي الأخر".



استبيان غير عادل ومتحيز

واقترح عثمان الحسينى، استبيان أخر متحديا جمال ريال، قائلاً:"استطلاع مصاحب ونشوف النتيجة..تفوقت قناتكم بسبب"، وسرد أربعة خيارات وهى كالتالى :"كذبها المحترف.. تضليها المتميز.. دعمها للإرهاب .. كواردها المرتزقة وما سبق".

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مغرد آخر يقترح استطلاع رأى

وكتبت فريال قائلة:" قناة فاشلة مبنية على أساس الفتنة مطبلة لأمريكا وإسرائيل من وين جاها التفوق .. الحمد لله طردوكم شر الطرد من الجزائر"، وأضاف عبد القادر اليافعى:" لماذا لم تجعل خيار آخر مناهض لقناتكم لتعلموا كره الشعوب لكم بسبب بث سمومكم وخراب اوطانهم لأجل مصلحة منظماتكم الإرهابية".



الجزيرة قناة فاشلة

وغرد منصور الأمير :"ليس شيء مما سبق طبعا ..!! لأنها تصطاد في الماء العكر !.. ولأنكم على ضلال وتحسبون أنكم على شيء !! ولأنها تلعب على وتر الاستشراف وتتاجر بحقوق الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا".