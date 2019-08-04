نادى الأسير الفسطينى : توتر بمعتقل "عوفر" بسبب مواجهات بين الأسرى وقوات الاحتلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى الأسير الفلسطينى، إن حالة من التوتر الشديد تسود معتقل "عوفر" الإسرائيلى منذ ساعات، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على الأسرى فى قسمى (20) و(19) بالمعتقل، موضحا أن قسم (19) أحد الأقسام التى تضم الأسرى صغا السن، وكانت قوات الاحتلال نفذت منذ الصباح اقتحام لقسم (20) واستأنفت الاقتحام مجددا قبل ساعات، وذلك بهدف نقل قيادات تنظيمية داخل المعتقل.
وأكد نادى الأسير - فى بيان اليوم الأحد - أن إدارة المعتقلات أبلغت الأسرى أن عملية النقل هو أمر من جهاز "الشاباك"، وستنفذ حتى لو أدى ذلك إلى عملية قمع شاملة داخل المعتقل.
وحذر نادى الأسير من تصاعد المواجهة فى معتقل "عوفر" باعتباره جزءا من عمليات القمع والسلب التى ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجارى مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك من حيث مستوى العنف المستخدم بحق الأسرى.
يشار إلى أن معتقل "عوفر" شهد مطلع العام الجارى مواجهة كانت الأعنف منذ سنوات، وعلى إثرها أصيب العشرات من الأسرى.
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