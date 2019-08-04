شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى نينوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى مقتل ستة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى إثر ضربة جوية فى محافظة نينوي.
وذكرت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد- أن قوات الأمن فى محافظة نينوى تمكنت من القضاء على العناصر الإرهابية، وذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة.
يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من قتل واعتقال عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى بمناطق متفرقة من العراق.
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