شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية: شقيقة مطلق النار بأوهايو من بين الضحايا القتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مات كاربر نائب رئيس شرطة مدينة دايتون بولاية (أوهايو) الأمريكية، أن شقيقة المسلح، الذى نفذ حادث إطلاق النار بالولاية، فى وقت سابق اليوم الأحد، من بين الضحايا وتدعى (ميجان بيتس) وتبلغ من العمر 22 عامًا.

وأكد كاربر- فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية - أن (كونور بيتس) هو مطلق النار، كما كشف عن هوية الضحايا التسعة القتلى من جراء الحادث، والذين تراوحت أعمارهم ما بين 22 و57 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم إخطار جميع أسرهم.. منوها بأنه تم العثور على جميع الضحايا التسعة فى نفس الموقع.

وكان حادث إطلاق النار، الذى وقع بمدينة دايتون فى ولاية (أوهايو) صباح اليوم؛ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وإصابة 27 آخرين بجروح، وذلك بعد مرور 13 ساعة فقط من إطلاق مسلح النار فى متجر "وول مارت" بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس؛ والذى أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 26 آخرين.