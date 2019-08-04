شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نزع 1673 لغمًا حوثيًا الأسبوع الماضى بالمناطق المحررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المشروع السعودى لنزع الألغام فى اليمن (مسام)، نزع 1673 لغمًا خلال الأسبوع الماضى زرعتها ميليشيات الحوثى فى المناطق المحررة فى مختلف أنحاء اليمن.

وأوضح مشروع (مسام) - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد - أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضى 1350 لغمًا مضادًا للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد، بالإضافة إلى نزع 305 ذخائر غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة.

وأضاف البيان أن فرق المشروع تمكنت - منذ انطلاقه وحتى الأول من أغسطس الجارى - من نزع 79 ألفًا و986 لغمًا حوثيًا تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.