شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نزع 1673 لغمًا حوثيًا الأسبوع الماضى بالمناطق المحررة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المشروع السعودى لنزع الألغام فى اليمن (مسام)، نزع 1673 لغمًا خلال الأسبوع الماضى زرعتها ميليشيات الحوثى فى المناطق المحررة فى مختلف أنحاء اليمن.
وأوضح مشروع (مسام) - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد - أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضى 1350 لغمًا مضادًا للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد، بالإضافة إلى نزع 305 ذخائر غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة.
وأضاف البيان أن فرق المشروع تمكنت - منذ انطلاقه وحتى الأول من أغسطس الجارى - من نزع 79 ألفًا و986 لغمًا حوثيًا تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
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