تركيا ترحب بتوقيع السودانيين وثيقة الإعلان الدستوري

أنقرة/ نازلي يوزباشي أوغلو/ الخليج 365

رحبت تركيا، الأحد، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري التي ستطلق إدارة انتقالية مشتركة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "نرحب بتوقيع المجلس وممثلو قوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستتيح إمكانية تنظيم إطار الفترة الانتقالية وبناء الاستقرار في السودان الصديق".

وأعرب البيان عن تمنياته للسودان بتحقيق الاستقرار بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة مدنية شاملة تلبي مطالب الشعب في المرحلة المقبلة.

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وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، اتفقت قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/ غرب.

وصباح الأحد، وقع الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأحمد الربيع عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهد مراسم التوقيع في قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيطان: الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير.

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