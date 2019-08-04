طرابلس / الخليج 365
أعلن مطار "معيتيقة" الدولي بطرابلس نجاة طائرة مدنية، مساء الأحد، من قصف نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال المطار، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن طائرة "طيران البراق" (شرطة طيران ليبية خاصة) التي كانت قاصدة مطار قرطاج الدولي في تونس نجت من قصف تعرض له المطار.
ونشرت الصفحة صورة للطائرة تظهر بالقرب منها دخانا متصاعدا ناجما عن القصف، الذي لم توضح طبيعته.
وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرا شائعا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
والسبت، دعت حكومة "الوفاق" الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، دعت المبعوث الأممي غسان سلامة إلى زيارة مطار "معيتيقة"؛ لـ"التأكد من استخدامه للأغراض المدنية فقط"، على خلفية ما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، مؤخرا، بشأن "استخدام المطار لأغراض عسكرية".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار معيتيقة يعلن نجاة طائرة مدنية من قصف لقوات حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.