إتاحة خدمتا “فتح الحساب البنكي” و”تحديث البيانات” عن بعد رسميًا في البنوك

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مؤسسة النقد “ساما” عن نجاح تجارب خدمة “فتح الحسابات البنكية للأفراد عن بعد” وخدمة “تحديث بيانات اعرف عميلك عن بعد”، والتي أجراها 12 بنكاً ومصرفاً محلياً.

وقالت “ساما” إن البنوك بعدما نجحت في تنفيذ أكثر من 666 ألف عملية تجريبية، أصبح متاحاً لها تقديم الخدمتين بشكل رسمي لعملائها.

وأشارت إلى أن الخدمتين تمت الإشارة إليهما في التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة الصادرة من المؤسسة أخيراً.