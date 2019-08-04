الأرصاد: أمطار رعدية على بعض مناطق #المملكة الثلاثاء والأربعاء

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت الأرصاد أن التوقعات تشير إلى ازدياد كمية هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة، تشمل العاصمة المقدسة.

وأضافت أن الحالة تُصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، كما لا يُستبعد أن تتأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة المتوقعة.