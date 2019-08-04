اليمن يسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا

وأبدى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، خلال لقاء بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، عن "رغبة اليمن في تعزيز العلاقات مع روسيا وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية، ودعوة الشركات الروسية للمساهمة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، والاستثمار في مجالات النفط والغاز والاتصالات والثروة الزراعية والسمكية"، حسب وكالة "سبا" اليمنية.

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