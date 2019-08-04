خالد الفيصل يرحب بالحجاج القطريين

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عبد الرحمن بدوي وأحمد العياد: كشف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، عن تجنيد المملكة لأكثر من 350 ألف من مختلف القطاعات لخدمة الحجاج خلال موسم حج هذا العام، مبيناً أن عدد حجاج الخارج الواصلين للمملكة حتى اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرا بلغ 1.641.358 حاجاً‪.‬

وبين الأمير خالد الفيصل أنه تمت إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج، وبلغ عدد المركبات المعادة التي لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر أكثر من 144 ألف مركبة، وألقي القبض على 15 شخصًا ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وأيضا أغلق 181 مكتبَ حجٍّ وهميًا‪.‬

وأكد الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته في المشاعر المقدسة وترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن توجيهات القيادة واضحة ببذل كل ما يسهم في راحة الحجاج هذا العام وتمكينهم من أداء نسكهم براحة وأمن واطمئنان‪.‬



لسنا مسؤولين عما يفعله القطريون



وسئل الأمير خالد الفيصل عن العقبات التي تضعها حكومة قطر أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج، فأجاب: "إننا لسنا مسؤولين عما يفعلونه بل نحن مسؤولون عما نفعله نحن".

مبينًا أن المملكة هيأت السبل جميعا لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

ودعا الأمير خالد الفيصل الحجاج للتفرغ للحج والعبادة وإكمال هذه الرحلة الإيمانية والابتعاد عن الأمور الأخرى‪.‬

وحول جعل مكة مدينة ذكية ذكر الأمير "أن هذا مانسعى له بالفعل وليس بالقول وقد بدأنا مرحلة التحول الرقمي".

وحول الدسائس التي تستخدم ضد المملكة بين الأمير خالد الفيصل "ليس هناك حياد في حب هذه البلاد فإما أن يحبها أو يعاديها، فمن يحبها فأهلا به وسنساعده، ونشاركه في أن ننهض بهذه البلاد إلى المكانة التي تستحق إنساناً ومكاناً، أما من يعاديها فليس له من قبلنا إلا المواجهة بالعمل، وليس بالكلام والتمنيات والدسائس والخدع وكل الوسائل التي تستخدم ضدنا، نحن أرقى من هذا المستوى، فمن أراد أن يسهم معنا في إصلاح بلادنا وبلادهم والعالم أجمع، فنحن نتشرف لأن نكون وسيلة إصلاح للإنسان والمكان والمجتمع‪."

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وختم الأمير خالد الفيصل حديثه بالتأكيد على أن المملكة لن تشارك أحدا في البذاءات والمهاترات وأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، نحن أكبر من كل هذا ولن نرد عليه.

جولة وتدشين

وخلال الجولة دشن أمير مكة المكرمة محطة تحويل الكهرباء (النسيم) في العاصمة المقدسة، وتبلغ سعة المحطة 20 م.ف.، وتحوي 34 مغذيًا متوسط الجهد، وتقدم الخدمة لأكثر من 19 ألف مستفيد.

ثم انتقل الأمير خالد الفيصل للمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها، ‏وبدأ جولته بافتتاح المستشفى الميداني للخِدْمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطّلع على استعدادات المستشفى لاستقبال ضيوف الرحمن، ويضم عدة أقسام منها الأشعة، والمختبر، والطوارئ، والتنويم، والإفاقة، والعمليات، وتبلغ طاقته السريرية ‏من 500 سرير إلى 730 سريرًا خلال موسم ‏حج العام الحالي.

‏و افتتح مشاريع تطوير مساجد المشاعر المقدسة في مسجدي نمرة وعرفات، ودشن أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في المسجدين، ويعمل المشروع الذي نفذته الوزارة للمسجدين على ضخ 1.350 مليون قدماً مكعباً في الدقيقة وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد و30% عن طريق المداخل والأبواب.

‏وفي نهاية الجولة اطلع أمير منطقة مكة المكرمة على المشاريع التي تنفذها ‫هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة التي سيستفاد منها خلال حج هدا العام.

ونيابة عن ‫العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة كسوة الكعبة الجديدة لكبير سَدَنة بيت الله الحرام، جريًا على العادة السنوية، تمهيدًا لتغيير الكسوة في التاسع من ذي الحجة.

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