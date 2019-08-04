الإمارات تعزي الولايات المتحدة بعد عمليتي إطلاق نار

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ابوظبي: بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، برقية تعزية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عمليتي إطلاق نار في تكساس وفي ولاية أوهايو، بحسب بيان رسمي.
كما وجّه كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تعزية إلى ترامب.
وأسفرت عمليتا إطلاق نار في الولايات المتحدة خلال أقل من 24 ساعة عن مقتل 29 شخصاً، فقد لقي 20 شخصاً مصرعهم صباح السبت في إل باسو في تكساس وقتل تسعة آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.
وأطلق صباح السبت شخص النار في مركز تجاري في إل باسو، مسبباً مقتل 20 شخصاً بينهم ثلاثة مكسيكيين، كانوا يتسوقون، قبل أن توقف الشرطة المشتبه به وتضعه قيد الحبس الاحتياطي.
وتتعامل الشرطة مع إطلاق النار على أنه جريمة عنصرية.
وبعد أقل من 13 ساعة، أعلنت الشرطة في دايتون عبر تويتر "مطلق النار قُتل. هناك تسعة قتلى أيضاً. ونُقل 16 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح".
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