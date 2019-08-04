دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Google Fit يأتي بالوضع المُظلم لجميع المستخدمين وأكثر© Tech World قدمت بواسطة
أعلنت شركة جوجل وعبر مدونتها الرسمية عن عدد قليل من التغييرات في تطبيقGoogle Fit ، والذي هو عبارة عن نظام لتعقب الصحة واللياقة.
حيث أبرز هذه التغيّرات، هناك الدعم الكامل للوضع المُظلم ولجميع المستخدمين، حيث للمرة الأولى رأينا هذا الدعم قبل نحو شهر، والآن أصبح متاح لجميع مستخدمي التطبيق.
بالإضافة إلى ذلك فإن Google Fit قد أصبح يدعم المخططات والرسوم البيانية لميزة تتبع النوم، والتي هي الأخرى تم إعادتها بعد حذفها في وقت سابق من هذا العام.
بدوره، ستظهر لك مخططات النوم في علامة تبويب جديدة من على الصفحة الرئيسية للتطبيق.
وعلى الرغم من أنه يمكنك سحب بيانات النوم من تطبيقات تابعة لجهات خارجية.
إلّا أنه يمكنك الآن تقديم المعلومات بشكل مرئي بطريقة تساعدك على فهم أنماطك واتجاهاتك بشكل أفضل.
بحيث يمكنك التعامل معها بالفعل إذا كنت ترغب في التحسّن، كما ويمكن أيضًا تعديل سجل النوم أو إضافته يدويًا إذا كنت تعتقد أنه تم إدخاله بطريقة غير صحيحة.
من ناحيته، أشارت جوجل بأن هذه الميزة ستصل إصدار التطبيق من على نظامي تشغيل أندرويد و iOS.
على أن يتمكن مستخدمي النظام الأخير من الاستفادة من ميزات أخرى، كرؤية المسار الذي ركضوا ومشو فيه إلى جانب مخلص التمارين وأكثر.
أخيرًا، أوضحت جوجل بأن هذه الإضافات ستصل لجميع المستخدمين خلال الأسبوع الحالي.
لذلك في حالة عدم وصول تحديث Google Fit لك خلال الأيام القليلة القادمة، فإن عليك الانتظار للمزيد من الوقت.
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تطبيق Google Fit يأتي بالوضع المُظلم لجميع المستخدمين وأكثر
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