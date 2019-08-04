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لجأت إحدى المصريات إلى ابتكار وسيلة نقل هجينة لمن يودون التمتع بالتنقل عبر نهر النيل في مصر، وذلك من خلال استخدام الدراجات الهوائية بعد تعديلها واضافة عوامات إليها تمكن راكبها من استخدامها كدراجة مائية.
واطلقت "مهاب أحمد" مشروع "نيل بايك" أو الدرجات النيلية في القاهرة مستلهمة الفكرة من الدراجات المائية المستخدمة في ايطاليا.
وقالت مهاب أنا اردت خلق مشروع يساهم في نشاط الفرد وتحركه بعيدا عن النشاطات التجارية الأخرى التي تكون عادة مرتبطة بالأكل.
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شاهد: الدراجة النيلية ابتكار مصري للتنقل بين ضفتي نهر النيل
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مضيفة أن حبها لركوب الدراجات واستمتاعها بها جعلها تريد مشاركة هذه التجربة مع الآخرين.
ولمن يريد تجربة التنقل على هذه الدراجة المائية الصديقة للبيئة والاستمتاع بنهر النيل بدل الجلوس على ضفافه فقط، دفع 100 جنيه مصري (ما يعادل 6 دولار أمريكي) مقابل 30 دقيقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.