دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

لجأت إحدى المصريات إلى ابتكار وسيلة نقل هجينة لمن يودون التمتع بالتنقل عبر نهر النيل في مصر، وذلك من خلال استخدام الدراجات الهوائية بعد تعديلها واضافة عوامات إليها تمكن راكبها من استخدامها كدراجة مائية.

واطلقت "مهاب أحمد" مشروع "نيل بايك" أو الدرجات النيلية في القاهرة مستلهمة الفكرة من الدراجات المائية المستخدمة في ايطاليا.

وقالت مهاب أنا اردت خلق مشروع يساهم في نشاط الفرد وتحركه بعيدا عن النشاطات التجارية الأخرى التي تكون عادة مرتبطة بالأكل.

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بعد فشل الأولى "الجندي الطائر" في محاولة ثانية لعبور بحر المانش الطيران Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO شاهد: الدراجة النيلية ابتكار مصري للتنقل بين ضفتي نهر النيل Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

مضيفة أن حبها لركوب الدراجات واستمتاعها بها جعلها تريد مشاركة هذه التجربة مع الآخرين.

ولمن يريد تجربة التنقل على هذه الدراجة المائية الصديقة للبيئة والاستمتاع بنهر النيل بدل الجلوس على ضفافه فقط، دفع 100 جنيه مصري (ما يعادل 6 دولار أمريكي) مقابل 30 دقيقة.

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