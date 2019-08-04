الإمارات.. إخلاء سبيل 669 سجينا بمناسبة حلول عيد الأضحى

دبي - بواسطة محمد فارس © Chris Helgren صورة أرشيفيةالإمارات.. إخلاء سبيل 669 سجينا بمناسبة حلول عيد الأضحى

أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 669 سجينا، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن رئيس الدولة تكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام.

وأشارت الوكالة إلى أن أمر الإفراج عن السجناء يأتي في إطار "حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم".

وكان الشيخ خليفة قد أمر بإخلاء سبيل أكثر من 700 سجين بمناسبة عيد الأضحى العام الماضي أيضا.

المصدر: "وام"