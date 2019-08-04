شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوما حوثيا جنوبى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى - بإسناد من التحالف العربى - هجوما حوثيا بمديرية بيت الفقيه جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبر نت"، اليوم الأحد، أن مجموعات من المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه منطقة "الجاح" التابعة لمديرية بيت الفقيه، مشيرا إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولتها وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر فى العدد والعدة. وتواصل مليشيا الحوثى استهداف مواقع الجيش اليمنى فى محافظة الحديدة فى الوقت الذى يتمسك فيه الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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