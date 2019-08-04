شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عسكرى ليبى: الجيش الوطنى يسيطر على كافة مناطق العمليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب اليوم الأحد، أن الجيش الوطنى الليبى يسيطر على كافة مناطق العمليات العسكرية، موضحا أن القوات تستطيع ضرب الجماعات المسلحة فى كافة أنحاء البلاد.

وقال المحجوب ـ فى تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"ـ إن الجيش الليبى يرصد كافة تحركات المليشيات المسلحة خاصة فى الأراضى المفتوحة، مشيرا إلى أنه تم ضرب الرتل العسكرى التابع لمليشيات حكومة الوفاق صباح اليوم؛ لمنعه من التوجه إلى منطقة العمليات التى تتواجد فيها قوات الجيش الوطنى المتمركزة على تخوم سرت.

وأضاف أن سيطرة الجيش الوطنى الليبى على المجال الجوى والبرى يحد من قدرة الميليشيات المسلحة على التحرك أو التسلل للقيام بعمليات تستهدف القوات المسلحة، لافتا إلى أن الاستطلاع يساعد على ضرب تحركات المليشيات المسلحة.

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وأوضح المحجوب أن القوات البرية تستبق بالقيام بعمليات عسكرية على تخوم طرابلس والسيطرة على بعض المناطق، موضحا أن هذه العمليات تحقق الغرض الأساسى للعمليات العسكرية بالقضاء على الميليشيات المسلحة قبل الدخول إلى العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الوطنى الليبى قصف رتلا عسكريا تابعا لمليشيات حكومة طرابلس بمنطقة بوقرين جنوب مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للجيش ـ اليوم - إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت رتلا يضم عددا من الجماعات المسلحة، وأفرادا من مجالس "شورى بنغازى ودرنة وأجدابيا" المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي؛ وذلك عند خروجه من مدينة مصراتة، وتحديدا بمنطقة بوقرين.