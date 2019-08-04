شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تونس: ارتفاع المرشحين للرئاسة إلى 14 مرشح وغلق الباب مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن المهدى جمعة من حزب البديل التونسى، قدم اليوم الأحد، ملفه للترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019، بسبب وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، ليصل عدد المرشحين حتى الآن 14 مرشح.

وأعلنت الهيئة، عن إيداع محمد الهادى منصورى "الحزب الديمقراطى للعدالة والرخاء" اليوم، الأحد 4 أغسطس 2019، لملف ترشّحه للانتخابات الرئاسية.

وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أن محمد الشاذلى الفقيه أحمد مستقل، أودع اليوم أيضًا ملف ترشّحه لاستحقاق الرئاسى.

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وذكرت بأن فترة قبول الترشحات تستمر حتى يوم الجمعة 9 أغسطس 2019 فى تمام الساعة السادسة مساء بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

جدير بالذكر أن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية وصل إلى 14 مرشحا، أبرزهم عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر، ونبيل القروى رئيس حزب قلب تونس.