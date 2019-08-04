شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين حادث إطلاق النار بولاية أوهايو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الكويت، اليوم الأحد، حادث إطلاق النار الجماعى الذى وقع فى مدينة "دايتون" بولاية "أوهايو" الأمريكية، والذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك، خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، راجيا للضحايا الرحمة، والمصابين سرعة الشفاء والعافية.

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وشدد أمير الكويت، على أن هذا العمل الإجرامى الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكى.