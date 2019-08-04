سفير واشنطن ببغداد: لن نستخدم قواتنا بالعراق لمهاجمة دول الجوار

بغداد/ إبراهيم صالح، علي محمد/ الخليج 365

قال سفير واشنطن ببغداد ماثيو تولر، الأحد، إن القوات الأمريكية في العراق "لن تستخدم للقيام بأي نشاط للهجوم على دول الجوار"، في إشارة إلى إيران.

وشدد على أن تواجد قوات بلاده في العراق هو ضمن التحالف الدولي للحرب على "داعش".

وأضاف تولر، خلال مؤتمر صحفي ببغداد، تابعته الخليج 365، أن "العلاقات الموجودة بين العراق وإيران يجب أن تكون مبنية على احترام سيادة العراق ولدينا قنوات تواصل مباشرة مع إيران وليس بالضرورة أن نقوم بالبحث عن قنوات جديدة في هذا الوقت".

وشدد السفير الأمريكي تواجد قوات بلاده جاء بناء على طلب الحكومة العراقية، و"دائما نسمع من القادة العراقيين ضرورة بقاؤنا لتقوية قدرات القوات العراقية وضمان عدم عودة داعش".

وأوضح أن بلاده "تبحث عن حل سياسي لإنهاء التوترات مع إيران (..) وأنا كسفير لأمريكا في العراق تركيزي سيكون على توطيد العلاقة ما بين واشنطن وبغداد".

وعن الشخصيات التي وضعتها واشنطن على لائحة العقوبات، قال تولر، "أفعال المدرجة أسماءهم في العقوبات الأمريكية تهدد أمن المنطقة، نحن نحتاج إلى عراق قوي ذو سيادة، فعندما نرى جهات تعمل على إضعاف السيادة العراقية هذا سيكون مقلق لنا".

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وأكد تولر، "نحن لا نعتذر ولا نتراجع عن الأسماء التي أدرجت ولا نسمح لهم بدخول الولايات المتحدة"، في إشارة إلى الأسماء التي وضعت على قائمة الإرهاب وأغلبهم مقربون من إيران.

ورحب السفير الأمريكي بقرار الحكومة بشأن فصائل الحشد الشعبي، معتبرا أنه "أمر طبيعي ومتوقع".

وبين أن "هناك عاملين للقلق لأصدقاء العراق، وجود عناصر غير منضبطة تستغل مظلة الحشد الشعبي لإقامة نشاطات مقلقة في العراق، وحتى المنضبطة أيضا لابد أن تنظم تواجدها وعلاقتها بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأشار السفير الأمريكي إلى أن بلاده وضعت حركتي "النجباء" و"حزب الله" (ضمن الحشد الشعبي) على قائمة الإرهاب لتعاونها "مع منظمات إرهابية والحرس الثوري (الإيراني)".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

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