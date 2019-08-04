ليبيا.. مجموعات مسلحة تقتحم 4 محطات كهرباء

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن مجموعات مسلحة اقتحمت الأحد 4 محطات كهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار بعدد من المدن.

جاء ذلك في بيان للشركة نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك.

وأوضحت الشركة أن مجموعات "خارجة عن القانون"، اقتحمت ظهر الأحد، محطات تحويل شرق طرابلس، وكعام والخمس (شرق) وبوكماش (شمال غرب)، وأعادت التيار الكهربائي إلى مناطقها بالقوة.

وأضافت بأن ذلك نتج عنه تعطيل وصول التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية، ومن ثم انقطاع الكهرباء عن مدن الزاوية والحرشة والجميل والعجيلات وجنوب صرمان (غرب البلاد).

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ولفتت الشركة إلى أن "هذه التصرفات غير المسؤولة تسببت في انخفاض التردد، الأمر الذي يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة، وتهديد استقرار الشبكة الكهربائية".

وبخصوص حالة الانقطاع الكامل للكهرباء على كامل غرب ليبيا وجنوبها، الجمعة، قالت الشركة في بيان آخر، أنه جاء "لعدم استجابة بعض المدن والمناطق لعملية طرح الأحمال، والاعتداءات المتكررة على محطات وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة".

ومنذ الجمعة، لا زالت مناطق في غرب ليبيا تعاني من انقطاع التيار الكهرباء، جراء "خروج مفاجئ عن الخدمة" لبعض وحدات التوليد.

وفي أكثر من مرة، هاجم مسلحون غرف التحكم في الكهرباء، لإرجاع التيار بالقوة بعد أن يتم قطعه عن مناطقهم بالتناوب في إطار خطة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية التي تعاني من نقص في التوليد منذ سنوات.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه هجوم تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي على العاصمة طرابلس، ما أسقط أكثر من 1000 قتيل و5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، دون أن تحقق تقدما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.