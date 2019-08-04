الأردن.. 28 دولة تشارك في مناورات "الأسد المتأهب 2019"

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الجيش الأردني، أن مناورات "الأسد المتأهب 2019" مع الجانب الأمريكي، ستنطلق في 25 أغسطس/آب الجاري، وتستمر حتى 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، بمشاركة 28 دولة.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الإلكتروني، الأحد.

ويهدف التمرين، وفق المصدر ذاته، إلى "تحقيق أهداف استراتيجية وتعبوية، لتعزيز التعاون والجاهزية بين الدول المشاركة، والعمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات الأمنية لقوات حرس الحدود".

كما يهدف التمرين السنوي إلى "تطوير التعاون ما بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية، وزيادة تأثير عمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية".

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ومن أهدافه أيضا "التدريب على العمليات التقليدية وغير التقليدية، وإجراءات القيادة والسيطرة، علاوة على تدريب هيئات الركن على التخطيط العملياتي واللوجستي، والتدريب على النقل البري والجوي".

كما يسعى إلى "تعزيز قدرة القوات المسلحة على العمل المشترك لمختلف الصنوف".

يشار أن تمرين "الأسد المتأهب" ينفذ على أراضي المملكة الأردنية منذ عام 2011، وفي مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة، وعدد من مدارس ومراكز التدريب، وبمشاركة واسعة من مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مشاركين من المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.

وجرت العادة أن تكون التمارين إما ثنائية بين الجيشين الأردني والأمريكي، أو مشتركة مع دول أخرى، كما في النسخ السابقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.