توتر في سجن عوفر الإسرائيلي إثر إجراءات ضد معتقلين فلسطينيين

أيسر العيس/ الخليج 365

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن حالة توتر شديد تسود معتقل عوفر الإسرائيلي، غربي رام الله، عقب اقتحام قوات تابعة لإدارة السجون قسمي 19 و20، بهدف نقل القيادات التنظيمية للمعتقلين.

وفي بيان له، وصل الخليج 365 نسخة عنه، أوضح النادي أن "إدارة السجون أبلغت الأسرى أن عملية النقل هو أمر من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وستُنفذ حتى لو أدى ذلك إلى عملية قمع شاملة داخل المعتقل".

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وحذر النادي (غير حكومي) من "خطورة تصاعد المواجهة في معتقل عوفر، واستهداف الأطر التنظيمية، وأنه جزء من عمليات القمع والسلب التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2019".

ومطلع العام الجاري، أصيب أكثر من 100 معتقل فلسطيني في سجن عوفر جراء اعتداءات قوات أمنية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل 1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، ونحو 6 آلاف في كافة السجون، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.