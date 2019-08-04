الرئيس أردوغان: سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا

بورصة (تركيا) / الخليج 365

الرئيس التركي:

- "قمنا بعمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب) والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا"

- تركيا "لا يمكن أن تلتزم الصمت إزاء التحرشات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية تجاه أراضينا" انطلاقا من سوريا

- تركيا "تمكنت من التصدي للهجمات التي تستهدف ديمقراطيتها واحدة تلو الأخرى، والمؤامرات التي تستهدف اقتصادها"

- "نشهد أنجح موسم سياحي، ونحن بصدد استقبال 50 مليون سائح" خلال 2019

- حجم الصادرات التركية تجاوز 170 مليار دولار على أساس سنوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ستقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال مراسم أُقيمت في ولاية بورصة شمال غربي البلاد لافتتاح طريق سريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير.

وأوضح أن تركيا أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة.

وأضاف: "قمنا بعمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب) والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات".

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا "لا يمكن أن تلتزم الصمت إزاء التحرشات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية تجاه أراضينا" انطلاقا من الأراضي السورية.

مشددا بالقول: "صبرنا له حدود".

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وأوضح أن تركيا تناضل ضد تنظيمات إرهابية مثل "بي كا كا" و"ب ي د" و"ي ب ك" و"داعش" و"غولن".

وشدد على أنه "بعون الله ودعم الشعب التركي نواصل سحق هذه التنظيمات الإرهابية التي تحاول محاصرة بلادنا".

في الشأن الاقتصادي، أشار أردوغان إلى البنك المركز التركي قلل سعر الفائدة من 24% إلى 19.75%.

وأكد أن سعر الفائدة سينخفض على نحو أكثر، مضيفا: "وأبشركم بأن التضخم هو الآخر سيتراجع".

وقال إن تركيا "تمكنت من التصدي للهجمات التي تستهدف ديمقراطيتها واحدة تلو الأخرى، والمؤامرات التي تستهدف اقتصادها".

وأشار إلى أن سعر صرف العملات الأجنبية يشهد استقرارا حاليا، كما "نشهد أنجح موسم سياحي، ونحن بصدد استقبال 50 مليون سائح" في 2019.

ونوّه أن بالارتفاع الإيجابي في جميع المؤشرات ابتداء من الإنتاج الصناعي إلى التوظيف.

وبيّن أن حجم الصادرات التركية تجاوز 170 مليار دولار على أساس سنوي، ويواصل ارتفاعه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.