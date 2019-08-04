إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار جديد في متنزه بشيكاغو الأمريكية

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

وأكدت شرطة شيكاغو إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة “داغلس” في الجزء الغربي من المدينة فجر اليوم الأحد.

وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز “شيفروليه كامارو”، حسب السلطات.

ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث.

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ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، حيث لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل 10 آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ”المأساة” و بـ”العمل الجبان”. وكتب في تغريدة “لن يكون هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء”.

وتعالت الأصوات المطالبة بضبط أفضل لبيع الأسلحة في الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار مماثلة مرارا، حيث حمل السلاح قانوني، وهي تطال مدارس أو أماكن عبادة وعمل وترفيه ومتاجر.