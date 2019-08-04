حرس الحدود يحبط تهريب طن وربع «حشيش» ويضبط 37 مهرباً (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت دوريات حرس الحدود في المناطق الجنوبیة من إحباط محاولات تھريب أكثر من طن وربع الطن من الحشیش المخدر. وقالت المديرية العامة لحرس الحدود في بیان لھا الیوم الأحد، إنه تم إلقاء القبض على المتورطین فیھا وعددھم 37 شخصاً. Advertisements

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