شاهد.. متحف الهجن بتقنية الهلقرام والبانوراما

جدة - عمرو شويل تميز متحف الهجن هذا العام والمقام في حديقة الملك فيصل بالطائف المصاحب لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بتقنية الهلقرام التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها وكيفية يتم اختيارها في السباقات.

واشتمل المتحف على قاعة بانورامية تبين للزوار ميادين الهجن التي تقام فيها السباقات، فيما احتوى المتحف عن لوحة إعلانية توضح لزائر انواع الهجن والدول العربية والخليجية المشاركة في سباقات مهرجان ولي العهد للهجن.