الان تتابع السوق الشعبي يجذب زوار قرية الهجن في موسم الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:
جذب السوق الشعبي بقرية الهجن زوار مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية والمقام بحديقة الملك فيصل بالطائف، وذلك من خلال أنشطته المختلفة والمتنوعة التي تحاكي التاريخ والتراث وترسيخ العادات والتقاليد الشعبية بين الأجيال وكذلك التعريف بالموروث الشعبي الذي تزخر به المملكة .
ويضم السوق 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية التي تحمل في جنباتها الكثير من الإرث القديم، حيث يتميز السوق الشعبي بالتراث والحضارة تربط تاريخ الأجيال بالمستقبل الزاهر، عبر ما يقدمه العارضين من مهن وحرف منوعة.
وتكتظ ساحة السوق الشعبي في كل يوم بالزوار، للاطلاع على معروضات التراث والحرف اليدوية التي يمارسها المشاركين من كبار السن في مشهد حي أمام مرتادي السوق الذي يحتوي على أركان وورش للحرفيين يعرضون فيه صناعة السدو والفخار والحياكة والتراثيات الخشبية والمشغولات اليدوية والمجوهرات التقليدية وكل ما يتعلق بزينة الرجل والمرأة قديمًا، التي تعكس التنوع الثقافي المتوارث عبر الأجيال ليتم ترسيخه لدى النشء بالإضافة الى المأكولات الشعبية.
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