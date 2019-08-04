شكرا لقرائتكم الزياني: الاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان خطوة تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعتين في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 19:11

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الجمهورية السودانية على الوثيقة الدستورية الانتقالية، ووصفها بأنها خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية.



ودعا الأمين العام الشعب السوداني وكافة قواه الوطنية إلى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والانطلاق الى بناء الدولة الديمقراطية المدنية وفق مبادئ العدالة وحكم القانون لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والازدهار.