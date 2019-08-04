إطلاق نار عشوائي في ولايتَي تكساس وأوهايو

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 15:59

قُتل 20 شخصاً وجُرح 26 آخرون، بإطلاق نار في فرع مكتظ من متاجر "وولمارت" في مدينة إل باسو في تكساس.



وبعد ساعات على الجريمة، قُتل 9 أشخاص وجُرح 16 آخرون، بإطلاق نار في دايتون في ولاية أوهايو الأميركية.

ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عملاً جباناً" في تكساس، تتعامل معه الشرطة بوصفه جريمة كراهية محتملة، فيما تعالت أصوات مطالبة بإنهاء "آفة" العنف المرتبط بحمل السلاح.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار دام في أقلّ من أسبوع في متاجر "وولمارت" في الولايات المتحدة، ويأتي بعد إطلاق نار في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي.

واعتُقل مشبوه فيما تدرس الشرطة بياناً متطرفاً يُعتقد بأن مطلق النار أعدّه.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة جثثاً على أرض مرآب المتجر، ومتسوقين يفرّون مذعورين من المتجر فيما كان يُسمع دويّ إطلاق النار.

وقال حاكم الولاية غريغ آبوت: "20 شخصاً أبرياء من إل باسو فقدوا حياتهم. نتكاتف في دعم الضحايا وأفراد أسرهم".

وأفادت تقارير بأن أعمار الجرحى الـ 26 تتراوح بين سنتين و82 سنة.

وأعلنت الشرطة أن بين ألف و3 آلاف متسوّق كانوا في "وولمارت" لدى إطلاق النار. وأكدت أن المشبوه الذي اعتُقِل "رجل أبيض عمره 21 سنة" من مدينة آلين في تكساس.

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وأوردت وسائل إعلام أميركية أنه يُدعى باتريك كروزيوس، وسلّم نفسه إلى الشرطة قرب "وولمارت".

وقال قائد الشرطة في إل باسو غريغ آلن: "لدينا بيان من هذا الشخص يُشير، الى حدّ ما، إلى ارتباط محتمل بجريمة كراهية".

والبيان الذي تحدث عنه آلن، ويُعتقد بأن كروزيوس كتبه ونُشر على الإنترنت، يتضمّن فقرات تندّد بـ "غزو ذوي الأصول الإسبانية" لتكساس. ويشير كاتبه إلى أنه يتوقع أن يُقتل خلال هجومه.

وقالت امرأة: "توجّهت إلى المخرج. رأيت رجلاً يرتدي قميصاً أسود وسروالاً مرقّطاً ويحمل ما بدا لي أنها بندقية. كان يصوّبها على الناس ويطلق النار مباشرة عليهم. رأيت ثلاثة أو أربعة أشخاص يسقطون أرضاً".

وكان شخصان قُتلا وجُرح شرطي في أحد متاجر "وولمارت" في ولاية ميسيسيبي الثلثاء الماضي.

وتشهد الولايات المتحدة غالباً عمليات إطلاق نار دموية. والأحد قُتل 3 أشخاص، أحدهم صبيّ عمره 6 سنوات، برصاص شاب عمره 19 سنة أطلق النار في مهرجان للطعام في كاليفورنيا.

وقال بيتو أورورك، الذي يسعى الى نيل ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020: "أفكّر بإل باسو وأطلب منكم أن تفكّروا بها"، علماً أنه من المدينة.

وطالبت السيناتور الديموقراطية إليزابيث وارن، المرشحة أيضاً في السباق الانتخابي، بـ "نحرّك لإنها آفة العنف المرتبط بالسلاح".

أما المرشح كوري بوكر فأكد أن على الولايات المتحدة أن "تنهي هذا الكابوس" وأن "تتحلّى بالشجاعة الأخلاقية للتحرّك لوقف هذه المجزرة".