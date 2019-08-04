25 قتيلاً بغرق 3 مراكب في الفيليبين

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محمد عثمان - الرياض - مانيلا - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 15:58

قُتل 25 شخصاً بعد غرق 3 مراكب في الفيليبين.



وانقلبت المراكب الخشبية الثلاثة في مضيق غيماراس في أرخبيل منطقة فيساياس الغربية، بعدما فوجئت بتدهور الأحوال الجوية بسبب رياح جنوبية غربية مرتبطة بأمطار موسمية. وانقلبت المراكب الخشبية الثلاثة في مضيق غيماراس في أرخبيل منطقة فيساياس الغربية، بعدما فوجئت بتدهور الأحوال الجوية بسبب رياح جنوبية غربية مرتبطة بأمطار موسمية. وانقلب أولاً مركبان في الوقت ذاته تقريباً، فجمّدت السلطات الرحلات. أما الثالث فغرق بعد استئناف الرحلات. وقال ناطق باسم خفر السواحل إن "الرياح باتت أقوى وارتفعت الأمواج في شكل مفاجئ". وأعلن قائد في الشرطة إنقاذ 55 شخصاً، فيما لا يزال 6 مفقودين.



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